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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق صالون القاهرة لتعزيز المعرفة بالثقافة الصينية

صالون القاهرة
صالون القاهرة

انطلق اليوم "صالون القاهرة" وهو أحدث المبادرات الثقافية لمجلة “الصين اليوم” في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في المقر الدائم لـ"صالون القاهرة".

وقد شهد حفل الافتتاح  قاو آن مينغ، نائب رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، و شيوي يان خه، رئيسة نادي "جسر اللغة الصينية" في مصر، و لي وو تشو، نائب مدير مركز إعلام أروبا الغربية وأفريقيا، و صلاح جمعة مصيلحي، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتور ناصر عبد العال، وكيل كلية الألسن بجامعة عين شمس، والدكتور عبد العزيز حمدي، رئيس قسم اللغة الصينية بجامعة الأزهر، و أحمد سلام المستشار الإعلامي السابق بسفارة مصر لدى الصين، و يانغ تشون يان، مديرة تحرير دار النشر باللغات الأجنبية،  و بنغ تشو يون رئيس فرع ((الصين اليوم)) في الشرق الأوسط، والدكتور أحمد السعيد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيت الحكمة الثقافية، و حسين إسماعيل، نائب رئيس تحرير الطبعة العربية لمجلة ((الصين اليوم)).

ويعد "صالون القاهرة" منصة جديدة لمجلة ((الصين اليوم))، وهو الأول من نوعه خارج الصين، ويهدف إلى تعزيز المعرفة بالثقافة الصينية من خلال معايشة حقيقية لأجواء صينية، مع نماذج من رموز الثقافة الصينية ومكتبة تحتوي على أكثر من عشرة آلاف كتاب.

كما أنه ملتقى لكل الراغبين في تعميق معرفتهم بالصين من كافة الأوجه الاجتماعية والاقتصادية والسياسة والعلمية والتكنولوجية، من خلال حشد  موارد الإعلام الخارجي للمجموعة الصينية للإعلام الدولي، وسيلعب دور منصة الإعلام الخارجي، والتي من شأنها أن تعمل على تبادل الخبرات والتعريف بالصين، بالإضافة إلى نشر الثقافة الصينية، ومواصلة تنفيذ الأعمال المتعلقة بمفاهيم "التواصل والتعلم المتبادل والاستدامة والفوز المشترك".

 

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IMG_20230924_113003
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IMG_20230924_112724

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