ماذا يحدث عند تناول القرنفل يوميا؟

يعد القرنفل من الأعشاب التى لها العديد من الفوائد والاستخدامات الصحية، لاحتوائه على العديد من الخصائص المضادة للأكسدة التي تدعم صحة الجسم. وحسب موقع هيلثي لاين نرصد في هذا التقرير فوائد تناول القرنفل يوميا.

أثبتت الدراسات أن مستخلص القرنفل يساعد في وقف نمو الأورام ويعزز موت الخلايا السرطانية.

أظهرت إحدى الدراسات أن زيت القرنفل الأساسي تمكن من القضاء على ثلاثة أنواع شائعة من البكتيريا، بما في ذلك الإشريكية القولونية، وهي مجموعة البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي.

فوائد القرنفل يوميا:

تساعد مركبات القرنفل في تعزيز صحة الكبد، حيث يعمل مركب الأوجينول على تقليل علامات وأعراض تليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية والالتهابات والإجهاد التأكسدي .

تساعد مضادات الأكسدة في تقوية جهاز المناعة لحماية الجسم من العوامل الخارجية بما في ذلك البكتيريا والفطريات والفيروسات والسموم والمواد التي تنتجها الميكروبات.

يعمل القرنفل على تعزيز نمو الشعر عن طريق زيادة الدورة الدموية وإثراء فروة الرأس بالأكسجين.

يساعد في القضاء على قشرة الرأس، وتهدئة وترطيب فروة الرأس من وتخليصها من الحكة ومنع بصيلات الشعر الميتة من انسداد المسام.

يعمل على محاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب والتقليل من احمرار الوجه.

يساعد في علاج قرحة المعدة.. تشير بعض الدراسات الى أن استعمال مستخلص زيت القرنفل يعمل على منع تضرر بطانة المعدة من الأحماض الهضمية.

يساعد على النوم بشكل أفضل كما تساعد إضافة القرنفل إلى النظام الغذائي على تحفيز نشاط التمثيل الغذائي وتنظيم درجة حرارة الجسم.

يتميز القرنفل بخصائصه المضادة للبكتيريا التي تعمل على تعزيز صحة الفم بما في ذلك التخلص من رائحة الفم الكريهة.

يحمي من أمراض اللثة وبكتيريا الفم، كما يمكن استخدام زيت القرنفل للأسنان كمسكن موضعي للألم، من الممكن مضغ قرنفل بدلاً من استخدام الزيت.

يعزز القرنفل القدرة على مقاومة الأنسولين، وتحمل الجلوكوز وتحسين وظيفة الخلايا التي تنتج الأنسولين.