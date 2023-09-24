أحد شيوخ سيناء: الجندي المصري ضحي بروحه من أجل وطنه

قال محمد أبو هاني خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، في حلقة خاصة حول شمال سيناء: "لم نشعر بالأعياد أو الاحتفالات أو المناسبات إلا بعد تطهير سيناء من الإرهاب، وظلت القوات المسلحة هنا لأكثر من 3 أشهر لإزالة الألغام من البلاد".

وتابع أحد شيوخ قرية الخروبة: "أنا أقبل بيادة الجندي المصري الذي ضحى بروحه من أجل الحفاظ على كرامة الوطن، حتى دارت عجلة التنمية مرة أخرى في أرض الفيروز".

واختتم محمد أبو هاني بالإشارة إلى أن الزراعة في شمال سيناء ستغطي احتياجات كل الأهالي بالإضافة إلى مدن القناة، وذلك بفضل جهود الدولة وتوفير مختلف الخدمات اللازمة لاستصلاح الأراضي.