عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد شيوخ سيناء: الجندي المصري ضحي بروحه من أجل وطنه

صدى البلد

قال محمد أبو هاني خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، في حلقة خاصة حول شمال سيناء: "لم نشعر بالأعياد أو الاحتفالات أو المناسبات إلا بعد تطهير سيناء من الإرهاب، وظلت القوات المسلحة هنا لأكثر من 3 أشهر لإزالة الألغام من البلاد".

وتابع أحد شيوخ قرية الخروبة: "أنا أقبل بيادة الجندي المصري الذي ضحى بروحه من أجل الحفاظ على كرامة الوطن، حتى دارت عجلة التنمية مرة أخرى في أرض الفيروز".

واختتم محمد أبو هاني بالإشارة إلى أن الزراعة في شمال سيناء ستغطي احتياجات كل الأهالي بالإضافة إلى مدن القناة، وذلك بفضل جهود الدولة وتوفير مختلف الخدمات اللازمة لاستصلاح الأراضي.

 

أحمد موسى القوات المسلحة قرية الخروبه شمال سيناء صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

“ناسا” تكتشف موعد نهاية العالم| كارثة بقوة 22 قنبلة ذرية تضرب الأرض.. تسببت في انقراض الديناصورات

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

ترشيحاتنا

متحدث وزارة الري: الجانب الأثيوبي تراجع عن اتفاقاته السابقة بشأن سد النهضة

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. عبر هذا الرابط

أهمية ونوع جداول صيانة السيارات.. تفاصيل

الانتقام الروسي| موسكو تشن ضربات قوية على أوكرانيا.. وتحذير أمريكي من كارثة

رفض تنفيذ حجز ممدوح عباس على أموال نادى الزمالك.. والمحكمة تصدر أسبابها

عوائد بمليارات الدولارات.. خطة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذا السبب.. جثمان طفل من القرن الـ 17 تثير خوفا في بولندا

مسلمة بالوراثة والحجاب حتة قماشة|تصريحات نارية لـ لقاء الخميسي..وهذه قصة خيانتها

لن تصدق حجمه .. أكبر خيار في العالم يثير الدهشة ببريطانيا .. ما سره ؟

سخر من الأهلي على طريقة مرتضى| شوبير يفتح النار على ميدو: اتخضيت من اللي قاله

فيديو

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

تغني وتحتفل.. شاهد آخر فيديو لـ لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ