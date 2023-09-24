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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برعاية النقابة.. تخرج الدفعة الأولى من أطفال قسم التمثيل بحضور أشرف زكي

صدى البلد

هنأ الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الأطفال المتميزين الذين اجتازوا المستوي الاول لقسم التمثيل ضمن أكاديمية first step academy لفنون أداء الطفل تحت رعاية نقابة المهن التمثيلية.

 

 

واحتفل الدكتور أشرف زكي مع الأطفال المتفوقين وتم تسليمهم شهادات التخرج بحضوره ومعه الفنان ايمن عزب والمهندس وائل عبدالله عضوي نقابة المهن التمثيلية بالإضافة لحضور الفنان عصام عمر بطل مسلسل بالطو والنجم حسني شتا.

 

وتوجهت أكاديمية first step academy بتكريم المدربين القائمين علي تدريب الأطفال بعد عرض المشاريع نتاج ورش التمثيل باللغة العربية والتمثيل باللغة الإنجليزية بحضور أولياء الأمور؛ حيث تم تكريم كل من الفنانة عزة لبيب؛ والمخرجة منار زين؛ والفنان مصطفي عبد السلام؛ والفنان محمد فاروق؛ والفنانة هالة مرزوق؛ فيما تستعد الأكاديمية للاعلان عن إستقبال الطلبات للإلتحاق بالدفعة الجديدة قريباً.

اشرف زكي أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية القائمين الفنان عصام عمر الفنان أيمن عزب

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