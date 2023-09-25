أهم 10 طرق للتخلص من الدهون والكرش

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشورًا على صفحته الشخصية بفيسبوك عن أهم ١٠ طرق تساعدك علي التخلص من الدهون والتخلص من الكرش.

وقال شعبان في منشوره: “ تناول البروتين وخاصة النباتية والألبان بكثرة ولاسيما في الفطور”

قلل من العصائر المحلاة بالسكر الطازجة أو المعلبة

اشرب ٢ لتر من الماء يوميا وخاصة قبل الأكل بنصف ساعة



مارس الرياضة يوميا بانتظام وخاصة المشي السريع ( الهرولة)

النوم بقدر كاف مريح ليس أكثر من ٩ ساعات ولا أقل من ٥ ساعات

تناول الشاي والقهوة في حدود من ٣: ٥ فناجين بدون إضافة سكر

تجنب الوجبات السريعة مثل البرجر والبيتزا

قلل من الشيكولاته بين الوجبات

أكثر من تناول الخضراوات والفواكه والحبوب الطازجة

امضغ الطعام جيداً وتناول طعامك ببطء.