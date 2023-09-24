عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شباب شمال سيناء يشكرون الرئيس السيسي على المشروعات التنموية بالمحافظة

صدى البلد

عبّر شباب محافظة شمال سيناء عن سعادتهم الكبيرة بعودة الحياة إلى شوارعهم بعد استعادة الأمن والقضاء على العناصر الإرهابية التي كانت تستهدف المدنيين والبنية التحتية وتنشر الرعب والهلع بين السكان.

وأبدى شباب شمال سيناء، خلال لقائهم مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، في حلقة خاصة من شمال سيناء، سعادتهم بالتحول الإيجابي الذي شهدته منطقتهم بعد تحقيق الأمن والاستقرار. وأشاروا إلى أن أرض الفيروز لم تكن آمنة بالمرة قبل تدخل القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب، وكانوا يعيشون في حالة من الخوف والهلع حيث لا يمكنهم حتى النزول إلى الشارع أو النظر من البلكونات.

وأكد الشباب أن الفترة الصعبة التي عاشوها بسبب الإرهاب الغادر أصبحت مياها تحت الجسر، وأنهم اليوم يستطيعون الاستمتاع بحياتهم والتجول في الشوارع دون أي خوف. أشادوا بالجهود الكبيرة التي بذلتها القوات المسلحة المصرية والتي أعادت الأمن والأمان إلى المنطقة.

وأضافوا أن محافظة شمال سيناء أصبحت محافظة متحضرة بفضل المشروعات الخدمية التي نفذتها الحكومة لخدمة أهالي المنطقة. 

وثنوا الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل للمحافظة وعلى توجيهاته بتنفيذ المشروعات التنموية التي ساهمت في تحسين مستوى حياتهم. وشددوا على أهمية السوق التجاري في العريش الذي يوفر جميع المنتجات بأسعار معقولة وأقل من المتوقع في محافظات أخرى، مما ساهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين.

محافظة شمال سيناء القوات المسلحة المصرية العناصر الإرهابية الرئيس عبد الفتاح السيسي شمال سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

بعد الفوز بثلاثية | نجم الاهلي يتغزل في إمام عاشور

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

ترشيحاتنا

فاروق جعفر: لم أتأخر في الإعلان عن قائمتي ومنتظر انتهاء الطعون

ديربي مدريد.. أتليتكو يكتسح الريال بثلاثية في الدوري الإسباني

الحديد والصلب: مستمرون في التصفية.. ولا صحة لنقل "الأفران والمعدات" لشركات تابعة

اللواء محمد زكي الألفي: لم أفكر في شيء لحظة العبور سوى الانتصار وأسر العدو

برلمانية: إقامة مهرجان شهري لـ الفيب بمدينة نصر أمر غير قانوني

أخبار التعليم | الآن ورسميا نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلة الثالثة.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوته 8.5 ريختر.. والبحوث الفلكية يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مضحك لـ غوريلاتين تركضان إلى حظيرتهما هربا من المطر في لندن

شاهد.. تصرف صادم من نشطاء بيئيين يثير فوضى في ماراثون بألمانيا

لهذا السبب.. جثمان طفل من القرن الـ 17 تثير خوفا في بولندا

مسلمة بالوراثة والحجاب حتة قماشة|تصريحات نارية لـ لقاء الخميسي..وهذه قصة خيانتها

فيديو

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

تغني وتحتفل.. شاهد آخر فيديو لـ لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ