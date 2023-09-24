شباب شمال سيناء يشكرون الرئيس السيسي على المشروعات التنموية بالمحافظة

عبّر شباب محافظة شمال سيناء عن سعادتهم الكبيرة بعودة الحياة إلى شوارعهم بعد استعادة الأمن والقضاء على العناصر الإرهابية التي كانت تستهدف المدنيين والبنية التحتية وتنشر الرعب والهلع بين السكان.

وأبدى شباب شمال سيناء، خلال لقائهم مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، في حلقة خاصة من شمال سيناء، سعادتهم بالتحول الإيجابي الذي شهدته منطقتهم بعد تحقيق الأمن والاستقرار. وأشاروا إلى أن أرض الفيروز لم تكن آمنة بالمرة قبل تدخل القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب، وكانوا يعيشون في حالة من الخوف والهلع حيث لا يمكنهم حتى النزول إلى الشارع أو النظر من البلكونات.

وأكد الشباب أن الفترة الصعبة التي عاشوها بسبب الإرهاب الغادر أصبحت مياها تحت الجسر، وأنهم اليوم يستطيعون الاستمتاع بحياتهم والتجول في الشوارع دون أي خوف. أشادوا بالجهود الكبيرة التي بذلتها القوات المسلحة المصرية والتي أعادت الأمن والأمان إلى المنطقة.

وأضافوا أن محافظة شمال سيناء أصبحت محافظة متحضرة بفضل المشروعات الخدمية التي نفذتها الحكومة لخدمة أهالي المنطقة.

وثنوا الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل للمحافظة وعلى توجيهاته بتنفيذ المشروعات التنموية التي ساهمت في تحسين مستوى حياتهم. وشددوا على أهمية السوق التجاري في العريش الذي يوفر جميع المنتجات بأسعار معقولة وأقل من المتوقع في محافظات أخرى، مما ساهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين.