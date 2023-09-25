مقرر المبادرة الرئاسية لسوء التغذية: الوثيقة تحمي الأطفال من رفض المدارس لهم

قالت الدكتورة فاتن عمارة، مقرر المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية، إن الأطفال المصاحبين بالسكر او السكريين لابد من أن يصاحبوا السكر وهو ليس مصابا بل بطلا من الابطال يحاولون التغلب على السكر مع أسرهم.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامي عمرو خليل، أن الأطفال المسجلين في جميع المراحل العمرية 55 ألف المصابين بالسكري وبعضهم لم يدخلوا المدرسة بعد، ولهم الحق في العلاج بأحدث البروتوكولات، والتعامل بشكل يليق بهم ولذلك كانت وثيقة حقوق الطفل السكري في المدارس .

وأوضحت، أن هناك بعض المدارس ترفض الطلاب المصابين بالسكري أو يُطلب منهم التحويل من المدرسة ويتم التنمر عليهم، ولذلك الوثيقة توفر الحقوق لهم أثناء اليوم الدراسي وبعضها في أيام الامتحانات ، ولذلك لابد من حصرهم وحصر بياناتهم من هواتف أولياء أمورهم ومواعيد علاجهم والأجهزة المستخدمة في قياس السكر أو اللجوء اليهم في حالات الطوارئ.

تحمى الطفل من الرفض في المدارس

وتابعت، أن دور الهيئة العامة للتأمين الصحي ان تبذل جهدا أكبر بالتنسيق مع التربية والتعليم لإعطاء دورات للمدرسين وأولياء الأمور وتم التحرك في محافظات كثيرة ومنها الغربية و المنوفية، مؤكدة أن الوثيقة تحمى الطفل من الرفض في المدارس الحكومية والخاصة وتوفر إحتياجاته بالمدارس.