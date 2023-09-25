في أول أيام الخريف.. أعراض تؤكد إصابتك بأمراض الصدر

حذر الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بكلية الطب قصر العيني- جامعة القاهرة السابق، مرضى الحساسية الصدرية من تقلب الطقس خلال فصل الخريف الذي قد يصاحبه بعض التغيرات البيئية، ما يؤثر بالسلب على صحة الأشخاص بصفة عامة ومرضى الصدر بصفة خاصة.

وأكد الدكتور أيمن سالم، أن الشخص السليم قد يصاب أيضا خلال فصل الخريف بتهيج في الشعب الهوائية، بجانب بعض الأعراض مثل الكحة والإفرازات والبلغم.

وأوضح الدكتور أيمن سالم أن مريض الصدر والحساسية يتأثر أكثر بفصل الخريف وكذلك بفصل الربيع، حيث تشتد الأعراض وتتزايد لدى مريض الحساسية وقد يصاب بضيق التنفس، وقد يصاب أيضا بأزمات ربوية، وهو ما يتطلب أن يتوجه المريض للأخصائي لطلب المشورة الطبية.

وشدد أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، على أهمية أن يتوجه المريض للطبيب المختص فورا إذا ما أصيب بأية أعراض غير معتادة، كاستمرار رشح الأنف أكثر من يومين، وانسداد في الأنف، بالإضافة إلى وجود إفرازات خلف الأنف، وتكرار العطس بصفة دائمة والذي ينتج عن التهيج والتحسس، أو أي من أعراض التهاب الجهاز التنفسي العلوي.

وأكد الدكتور أيمن سالم، أن الكشف المبكر قد يسهم في الشفاء العاجل للمريض عن طريق العلاج البسيط، بينما في حالة التأخر فينتج عنها إصابة المريض بحساسية الأنف وبحساسية الصدر، وهو ما يترتب عليه مصاحبة الحساسية للمريض طوال حياته.