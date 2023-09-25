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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب الزحمة.. راكب يبتكر طريقة غريبة للنوم على قطار هندي

بسبب الزحمة.. راكب
بسبب الزحمة.. راكب يبتكر طريقة غريبة للنوم على قطار هندي

يعد السفر في قطار مكتظ من أكثر التجارب المؤلمة، ومن المؤسف أن صور الأشخاص الذين يتدافعون ويدفعون بعضهم بعضًا لتأمين بعض المساحة في قطار مزدحم، أمر شائع جدًا في الهند.

فقد اعتدنا أيضًا رؤية صور ومقاطع لأشخاص يتسلقون أسطح القطارات ويتعلقون بأبوابها، وهو ما قد يكون خطيرًا. 

واليوم، قرر رجل يواجه نفس الموقف أن يتوصل إلى حل فريد، ففي مقطع فيديو تمت مشاركته على إنستجرام، يمكن رؤية شاب ينام على أرجوحة صنعها من ملاءة سرير. 

يبدأ المقطع ليظهر عربة قطار مكتظة مع عدة أشخاص ينامون على الأرض. 

ورغم ذلك، ابتكر الشاب طريقة غير عادية إلى حد ما لخلق بعض المساحة لنفسه.

فقام بربط ملاءة سرير من الجوانب الأربعة بالمقاعد العلوية وقام بإنشاء أرجوحة مؤقتة، ويظهر في الفيديو وهو نائم بسلام على ملاءة سريره المعلقة. 

https://www.instagram.com/reel/CwZo434pvOS/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

الهند قطار راكب قطار

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