الأهلي يختار إمام عاشور نسرا لمباراة سانت جورج.. والأخير يعلق| شاهد

اختار النادي الأهلي، اللاعب أمام عاشور نسراً للقاء سانت جورج، في دوري أبطال افريقيا.
وعلق أمام عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “الحمد لله”.
وفاز الأهلي على سانت جورج بثلاثة أهداف دون رد، حيث تقدم حسين الشحات في الدقيقة 29 ثم أضاف الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 58، وينجح أحمد عبد القادر في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
يذكر ان الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.