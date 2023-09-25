التعليم : طريقة جديدة لشرح الدروس على منصات الوزارة

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل إتاحة الوزارة المواد التعليمية لجميع المراحل الدراسية على موقع الوزارة.



وأكد شادي زلطة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن هذه الخطوة في غاية الأهمية ولصالح الطالب المصري، مشيرا إلى أن الدولة تولي كل الاهتمام بالتعليم والطلاب في المراحل الدراسية المختلفة.

وأضاف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المواد التعليمية المنشورة على موقع الوزارة ستساعد الطلاب على الاستغناء عن الملخصات الخارجية