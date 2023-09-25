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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العرابي: فرص عديدة لمشروعات استثمارية كبرى بين مصر والصين

السفير محمد العرابى
السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق

كشف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، عن أهمية العلاقات المصرية الصينية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وفدا صينيا رفيع المستوى أمس الأحد. 

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السفير محمد العرابي: مصر لا تتوانى في تقديم المساعدات والدعم للدول


وأضاف العرابي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء أمس الأحد، أن هناك فرص عديدة لمشروعات استثمارية كبرى بين مصر والصين، لافتا إلى أن العلاقات المصرية الصينية قديمة وراسخة وقوية. 
 

وتابع السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن شهدت تطورات مستمرة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية على مدى العقود الماضية ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الصينية أثبتت قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية. 
 

 

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