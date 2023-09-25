ذكرى صاحب الليلة الكبيرة.. معلومات عن حياة رائد مسرح العرائس صلاح السقا

تحل اليوم ذكرى وفاة رائد مسرح العرائس ومؤسس الليلة الكبيرة المخرج الكبير صلاح السقا، والذي وافته المنية يوم 25 من شهر سبتمبر عام 2010.





ميلاد المخرج المسرحي صلاح السقا

ولد المخرج المسرحي صلاح السقا في مركز أجا، محافظة الدقهلية، يوم 11 مارس 1932.

وتخرج صلاح السقا من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وعمل بالمحاماة فترة لا تزيد عن عام، حيث التحق بدورة تدريبية لتعليم فن العرائس على يد الخبير سيرجي أورازوف، الأب الروحى لفنانى العرائس في العالم، وسافر بعدها إلى رومانيا ليحصل من هناك على دبلوم الإخراج المسرحى وتخصص فن العرائس، ثم عاد إلى مصر ليحصل على ماجستير من معهد السينما قسم إخراج عام 1969.

بداية تأسيس مسرح العرائس

وقدم المخرج صلاح السقا عشرات الأعمال الفنية، فى الستينيات، وكان أهمهم على الإطلاق وهو عرض الليلة الكبيرة من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين، وألحان سيد مكاوي، ومن وقتها أصبح صلاح السقا رائد فن تحريك العرائس.



وساهم في إنشاء مسارح العرائس ببعض الدول العربية الأخرى مثل سوريا، الكويت، قطر، وتونس، والعراق، كما أجرى العديد من البحوث على "تاريخ فن العرائس" وهى ما قررت بعد ذلك على طلبة الأقسام الخاصة بالمعاهد، وكلية التربية.

أهم العروض التي قدمها صلاح السقا

وقدم صلاح السقا بجانب الليلة الكبيرة العديد من العروض المسرحية كان أهمها حلم الوزير سعدون، حسن الصياد، الأطفال يدخلون البرلمان، خرج ولم يعد، ورائعة المؤلف نور الدين يس صحصح المصحصح في موسم 1987، 1988.