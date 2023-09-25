زلزال عنيف يضرب جزر فيجي في المحيط الهادئ

أعلن مركز رصد ازلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأثنين، وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ، على عمق 614 كيلومترا.

ووفقا بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن بؤرة الزلزال وقعت على مسافة 649 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من سوفا عاصمة جمهورية جزر فيجي.

وعلى جانب آخر، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ”آفاد”، الأحد، أن زلزالا قويا ضرب محافظة بينجول التركية.

أوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال الذي وقع الساعة 23:18 بالتوقيت المحلي لـ تركيا في منطقة يايلادير، كان بقوة 3.9 درجة علي مقياس ريختر.

أشارت إلى أن مصدر الزلزال وقع على عمق 7 كيلومتر تحت سطح الأرض.