زلزال عنيف يضرب الحدود بين تركيا وسوريا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأثنين، وقوع زلزال بقوة 2 درجة على مقياس ريختر ضرب الحدود بين تركيا وسوريا على عمق 7 كيلومترات.

ووفقا لـ مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن البيانات أشارت بوقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود بين تركيا وسوريا على مسافة 9 كيلومترات شمال أنطاكيا.

كما أظهرت بيانات المركز، وقع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود بين تركيا وسوريا على مسافة 90 كيلومترا شمال اللاذقية الواقعة غرب سوريا، على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

وفي وفت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ”آفاد”، أن زلزالا قويا ضرب محافظة بينجول التركية.

أوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال الذي وقع الساعة 23:18 بالتوقيت المحلي لـ تركيا في منطقة يايلادير، كان بقوة 3.9 درجة علي مقياس ريختر.

أشارت إلى أن مصدر الزلزال وقع على عمق 7 كيلومتر تحت سطح الأرض.