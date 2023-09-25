استشهاد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها شرق غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الإثنين، باستشهاد مواطن فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب شرق قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الشاب مجدي ايهاب غباين 18 عاما لقى مصرعه اليوم متأثرا بجراحه التي أصيب بها مساء يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري شرق مدينة غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة قد أعلنت مساء يوم الأربعاء 13 سبتمبر الجاري، عن استشهاد 5 فلسطينيين جراء انفجار عبوة ناسفة شرق قطاع غزة فضلا عن إصابة 25 بينهم مصابون بحالات خطرة، لا زالت الطواقم الطبية تتعامل معهم

يأتي ذلك عقب تفريق الجيش الإسرائيلي تظاهرة لعشرات الشبان قرب السياج الفاصل شرق غزة، تزامنت مع مهرجان خطابي نظمته الفصائل بالمدينة في ذكرى إعلان اتفاقية أوسلو عام 1993، وانسحاب إسرائيل من القطاع في 2005.