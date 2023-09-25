بالفيديو.. اللحظات الأولي من اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى إحياء ليوم الغفران

قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

ونشرت وكالة شهاب للأنباء الفلسطينية عبر حسابها الرسمي X “تويتر” سابقا، ظهر خلاله المستوطنين مرتدين مرتدين "ثياب الكهنة”، ويتحركون تحت حماية من شرطة وقوات الاحتلال، لإحياء ما يسمى "يوم الغفران" اليهودي.

يوم الغفران

يوم الغفران اليهودي هو يوم مقدس يحتفل به اليهود في اليوم العاشر من شهر تشريه في التقويم العبري. ويعتبر هذا اليوم فرصة للتوبة والاستغفار من الذنوب والخطايا التي ارتكبها الفرد أو المجتمع في السنة الماضية.

ويصوم اليهود في هذا اليوم ويقضونه في الصلاة والتأمل والقراءة من التوراة والتلمود. ويمتنعون أيضا عن ممارسة أي نشاط جسدي أو مادي مثل الأكل والشرب والاغتسال وارتداء الأحذية الجلدية وإشعال النار وتشغيل السيارات.

ويعتبر يوم الغفران أهم أعياد اليهودية وأكثرها قداسة، ويحظى باحترام حتى من قبل اليهود غير المتدينين.