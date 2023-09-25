عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالفيديو.. اللحظات الأولي من اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى إحياء ليوم الغفران

صدى البلد

قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

ونشرت وكالة شهاب للأنباء الفلسطينية عبر حسابها الرسمي X “تويتر” سابقا، ظهر خلاله المستوطنين مرتدين مرتدين "ثياب الكهنة”، ويتحركون تحت حماية من شرطة وقوات الاحتلال، لإحياء ما يسمى "يوم الغفران" اليهودي.

يوم الغفران

يوم الغفران اليهودي هو يوم مقدس يحتفل به اليهود في اليوم العاشر من شهر تشريه في التقويم العبري. ويعتبر هذا اليوم فرصة للتوبة والاستغفار من الذنوب والخطايا التي ارتكبها الفرد أو المجتمع في السنة الماضية.

ويصوم اليهود في هذا اليوم ويقضونه في الصلاة والتأمل والقراءة من التوراة والتلمود. ويمتنعون أيضا عن ممارسة أي نشاط جسدي أو مادي مثل الأكل والشرب والاغتسال وارتداء الأحذية الجلدية وإشعال النار وتشغيل السيارات.

ويعتبر يوم الغفران أهم أعياد اليهودية وأكثرها قداسة، ويحظى باحترام حتى من قبل اليهود غير المتدينين.

الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى عشرات المستوطنين فلسطين قوات الاحتلال إسرائيل يوم الغفران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

40 درجة تاني| ارتفاع جديد بالحرارة والأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا من هذا الأمر

بيع زيزو وتقسيط غرامة كهربا.. فاروق جعفر يثير الجدل بين جماهير الزمالك

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

رفض تنفيذ حجز ممدوح عباس على أموال نادى الزمالك.. والمحكمة تصدر أسبابها

بملابس ملفتة.. ندى الكامل تشارك متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

ترشيحاتنا

كل الرجالة بتحبني ماعد هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

فرصة لردع تهديدات كوريا الشمالية.. مناورات بحرية مشتركة بين واشنطن وسيول

زلزال يضرب سوريا ولا أنباء عن ضحايا

بعد تحذير الهولندي| هل تتسبب حركة القمر والكواكب في حدوث زلزال

عبدالحكيم أبو علم يصدم الزمالك: فتوح لن يجدد عقده بسبب شروطه

قرار مهم عن صرف الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مثيرة.. رانيا يوسف بفرنسا في حفل غنائي| شاهد

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

بملابس ملفتة.. ندى الكامل تشارك متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

بخصر منحوت.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ