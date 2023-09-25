الرئيس الصيني يخطط لزيارة كوريا الجنوبية ويوافق على إحياء القمة الثلاثية

قال الزعيم الصيني، شي جين بينج أمس السبت، إن بكين ترحب بعقد قمة ثلاثية بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان في الوقت المناسب، وفقا لما ذكرته وكالة “يونهاب” للأنباء.

وأعرب شي عن تقديره لجهود سيؤول لاستئناف القمة السنوية الثلاثية المعلقة منذ فترة طويلة خلال لقائه مع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان دوك سو على هامش دورة الألعاب الآسيوية.

ونقلت وكالة “يونهاب” عن الرئيس الصيني شي جين بينج قوله يوم السبت، إنه سيفكر جديا في زيارة كوريا الجنوبية في إطار جهود دعم السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

إحياء القمة الثلاثية

وعلى صعيد منفصل، ذكر التلفزيون المركزي الصيني، أن شي قال لهان دوك، إن الصين مستعدة للعمل من أجل تعزيز شراكة استراتيجية بين البلدين.

وتسعى الدول الثلاث إلى عقد قمتها الثلاثية الأولى في حوالي أربع سنوات بحلول نهاية العام، حسبما قال تشو هيون دونج، سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة، في شهر سبتمبر الماضي.

وكانت آخر مرة عُقدت فيها مثل هذه القمة كانت في ديسمبر 2019. ويرجع التوقف إلى انخفاض في مستوى العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية بسبب قضايا تتعلق بالحرب، لكن الطرفين حققا تقدمًا في إصلاح الروابط هذا العام وعُقد لهما قمة ثلاثية مع الولايات المتحدة في منتصف أغسطس بالقرب من واشنطن.

وفي السنوات الأخيرة، حالت جائحة فيروس كورونا دون التفاعلات بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية. وكانت الدول الثلاث قد اتفقت في عام 2008 على عقد قمم على أساس سنوي.

وارتفعت التوترات بين الصين واليابان مؤخرًا بعد أن أصرت طوكيو على تطبيق قرارها بشأن بدء إطلاق الماء المُعالَج من محطة فوكوشيما إلى البحر.