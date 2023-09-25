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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال يضرب سوريا ولا أنباء عن ضحايا

صدى البلد

ضربت هزة أرضية بقوة 2 درجات بمقياس ريختر لرصد الزلازل، اليوم الإثنين، منطقة الحدود الشمالية لسوريا على عمق 7 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وكشفت بيان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود بين تركيا وسوريا على مسافة 9 كيلومترات شمال أنطاكيا.

و أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود بين تركيا وسوريا على مسافة 90 كيلومترا شمال اللاذقية الواقعة غرب سوريا، على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت مبكر من، اليوم الإثنين، ضربت هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، بعمق 5 كيلومترات.

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