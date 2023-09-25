الأسد لـ الصين: التوجه شرقًا الضمانة السياسية والاقتصادية لسوريا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن سوريا اليوم أكثر تمسكًا بالتوجه شرقاً لأنه الضمانة السياسية والثقافية والاقتصادية بالنسبة لها وهذا مبدأ في السياسة السورية.

وحسب وكالة الأنباء السورية “سان”، أشار الرئيس الأسد خلال لقائه اليوم مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج في العاصمة الصينية بكين إلى أن الصداقة والثقة بين سوريا والصين مبنية على تاريخ متشابه ومبادئ ثابتة، وهذه المبادئ هي ذاتها التي يمكن أن ننطلق منها باتجاه المستقبل.

ولفت الأسد إلى أن العلاقة بين البلدين يمكن أن تنطلق بقوة أكثر من خلال المبادرات الثلاث التي طرحها الرئيس شي جين بينج لتطوير التعاون في المجال الاقتصادي والثقافي وخلق مشاريع استثمارية مشتركة ضمن مبادرة الحزام والطريق، مؤكدًا أن معظم دول العالم تتطلع لأن تتحول العملة الصينية “اليوان” إلى عملة دولية لاسيما وأن السلاح الغربي ضد دول العالم هو سلاح الدولار.

وقدم الرئيس السوري الشكر للحكومة الصينية على دعمها بلاده في حربها على الإرهـاب، وفي مواجهتها للكارثة التي تسبب بها الزلزال.