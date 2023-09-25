جبالي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445 هــ.

وقال رئيس مجلس النواب في برقية التهنئة : " يطيب لي أن أتقدم إليكم - سيادة الرئيس - باسمى واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد نبينا الكريم، سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم – تلك المناسبة الجليلة التي كانت مولداً للهادي الأمين الذى أضاء الوجود بنور النبوة والرسالة ووضع الأسس والمبادئ السمحة للبشرية جمعاء ."

وتابع رئيس مجلس النواب : " وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة ونتوجه بالدعاء إلى المولي عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم، وجميع الشعوب الإسلامية بالخير واليمن والبركات .