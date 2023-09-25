الصحة الليبية : ارتفاع أعداد ضحايا فيضانات درنة إلى 3868

قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة برلمانيا، عثمان عبد الجليل، إنه تم توثيق 3868 ضحية في فيضانات درنة حتى يوم الأحد.

وأكد اليوم الاثنين، أن عمليات البحث عن ضحايا الفيضانات لا تزال جارية. وأعرب عن أمنياته في أن تنتهي عمليات البحث قريبا.

وفي الوقت نفسه، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لم يتم رصد أي وباء في ليبيا خصيصا درنة المنكوبة بعد الفيضانات التي اجتاحت شرق البلاد، مشيرة إلى أن الاستعدادات مستمرة ضد تفشي أي وباء محتمل.

وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها وزعت أدوية الطوارئ، بما في ذلك علاج الكوليرا، وتعمل مع السلطات المحلية لضمان الوصول إلى الخدمات الصحية.

وقال محمد الجرح، المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة، التي شكلتها الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، إن الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة، أدت إلى ما لا يقل عن 3845 قتيلا، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة تشمل فقط الجثث المدفونة والمسجلة لدى وزارة الصحة، في حين أن الأرقام "مرشحة للارتفاع كل يوم”.