علاء عصام: شباب التنسيقية يتحمل مسؤولية بناء حياة سياسية حقيقية

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أهم ما فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي حالة الحوار والإنجاز، مشيرا إلى أن الأن أصبح لشباب الأحزاب والسياسيين يسمعون بعضهم ويقدمون مقترحات عملية قابلة للتنفيذ.

وأضاف النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه من خلال التنسيقية أصبح شباب الأحزاب والسياسيين يتحدثون بلسان الدولة ويفهمون أبعاد الأمن القومي والدولة المصرية، موضحا أنه أصبح لديهم القدرة على تقديم تصور للمجتمع لاستكمال المرحلة الإنتقالية فى مواجهة الجماعة الإرهابية وكل أعداء الدولة المصرية.

وتابع النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: “من خلال التنسيقية أصبح هناك تيار شبابي يتحمل مسئولية بناء حياة سياسية حقيقية”.