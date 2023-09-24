نائب: مشاركة المواطنين في أهم استحقاق انتخابي "ضرورة"

أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة قادمة على أهم استحقاق انتخابي خلال الفترة القادمة، وهي انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك حالة استنفار تام للخروج بالانتخابات بشكل حيادي.

وقال أحمد مقلد، خلال لقاء له لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أنه سيكون هناك إشراف قضائي على انتخابات الرئاسية، وسيتم اجراؤها في موعدها الأساسي وفقا للدستور بفترة لا تقل عن 120 يوما، وإعلانها قبل انتهاء المدة الرئاسية بـ 30 يوما.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وتابع عضو مجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستقف على مسافة واحدة بين كافة المرشحين، إضافة إلى حث المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.