المحرك الأساسي للحرب.. بابا الفاتيكان يتهم دولا بالتلاعب بأوكرانيا

وصف بابا الفاتيكان،البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، صناعات الأسلحة بأنها محرك أساسي في الحرب الروسية الأوكرانية، وأشار إلى أن بعض الدول تتلاعب بأوكرانيا من خلال تقديم الأسلحة أولاً ثم دراسة التراجع عن التزاماتها.

ووفقا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز"، أدلى فرنسيس، بتصريحاته على متن الطائرة التي أقلته عائداً من رحلة إلى مدينة مرسيليا الساحلية الفرنسية ردا على سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا كان يشعر بالإحباط لعدم نجاح جهوده لإحلال السلام.

وكان قد أرسل مبعوثه، الكردينال الإيطالي ماتيو زوبي، إلى كييف وموسكو وواشنطن وبكين للقاء القادة هناك. وقال إنه شعر ببعض الإحباط ثم بدأ يتحدث بشكل عرضي عن صناعة الأسلحة والحرب.

وأضاف: "يبدو لي أن المصالح في هذه الحرب ليست فقط تلك المتعلقة بالمشكلة الأوكرانية الروسية، لكن ببيع الأسلحة وتجارة الأسلحة".



وتابع: "يجب ألاّ نتلاعب باستشهاد هذا الشعب. علينا أن نساعدهم على حل الأمور... أرى الآن أن بعض الدول تتراجع، ولا ترغب في إعطاء أوكرانيا أسلحة".



وعندما طلب منه تقديم إيضاحات، قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، إن البابا لم يتخذ موقفاً بشأن ما إذا كان ينبغي للدول الاستمرار في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا أو التوقف عن إرسالها.



وأضاف: "لقد كانت تصريحاته انعكاسا لعواقب صناعة الأسلحة: كان البابا...يقول إن أولئك الذين يتاجرون بالأسلحة لا يدفعون أبداً عواقب خياراتهم؛ بل يتركونها ليدفعها الناس، مثل الأوكرانيين، الذين يسقطون شهداء".