عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المحرك الأساسي للحرب.. بابا الفاتيكان يتهم دولا بالتلاعب بأوكرانيا

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

وصف بابا الفاتيكان،البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، صناعات الأسلحة بأنها محرك أساسي في الحرب الروسية الأوكرانية، وأشار إلى أن بعض الدول تتلاعب بأوكرانيا من خلال تقديم الأسلحة أولاً ثم دراسة التراجع عن التزاماتها.

ووفقا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز"، أدلى فرنسيس، بتصريحاته على متن الطائرة التي أقلته عائداً من رحلة إلى مدينة مرسيليا الساحلية الفرنسية ردا على سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا كان يشعر بالإحباط لعدم نجاح جهوده لإحلال السلام.

وكان قد أرسل مبعوثه، الكردينال الإيطالي ماتيو زوبي، إلى كييف وموسكو وواشنطن وبكين للقاء القادة هناك. وقال إنه شعر ببعض الإحباط ثم بدأ يتحدث بشكل عرضي عن صناعة الأسلحة والحرب.

وأضاف: "يبدو لي أن المصالح في هذه الحرب ليست فقط تلك المتعلقة بالمشكلة الأوكرانية الروسية، لكن ببيع الأسلحة وتجارة الأسلحة".


وتابع: "يجب ألاّ نتلاعب باستشهاد هذا الشعب. علينا أن نساعدهم على حل الأمور... أرى الآن أن بعض الدول تتراجع، ولا ترغب في إعطاء أوكرانيا أسلحة".


وعندما طلب منه تقديم إيضاحات، قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، إن البابا لم يتخذ موقفاً بشأن ما إذا كان ينبغي للدول الاستمرار في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا أو التوقف عن إرسالها.


وأضاف: "لقد كانت تصريحاته انعكاسا لعواقب صناعة الأسلحة: كان البابا...يقول إن أولئك الذين يتاجرون بالأسلحة لا يدفعون أبداً عواقب خياراتهم؛ بل يتركونها ليدفعها الناس، مثل الأوكرانيين، الذين يسقطون شهداء".

البابا فرنسيس الحرب الروسية الأوكرانية الحرب الروسية الأوكراني الحرب الروسية المتحدث باسم الفاتيكان بابا فرنسيس بابا الفاتيكان كييف وموسكو حرب الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

40 درجة تاني| ارتفاع جديد بالحرارة والأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا من هذا الأمر

بيع زيزو وتقسيط غرامة كهربا.. فاروق جعفر يثير الجدل بين جماهير الزمالك

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

موضوعات متعلقة

دعاء آخر أيام التشريق.. لا ترد فيه دعوة فرددوا 210 أدعية جامعة للخيرات

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

الإفتاء: لابد من تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

الإفتاء: يجب تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

ترشيحاتنا

المصرية للاتصالات تنفي ما تردد عن تخارج الحكومة من فودافون مصر قبل يونيو 2042

بث مباشر.. انطلاق اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية بشرم الشيخ

السيسي يصل إلى افتتاح الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار

بدء محاكمة مقاول وشريكه لتهديدهما رجل أعمال شهيرا بإنهاء حياته

الهجرة: حماية المصريين في كل مكان نصب أعين الدولة وأولوية لها

البرلمان العربي يطالب بتدخل دولي عاجل لوقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلاوة المولد .. طريقة عمل الحمصية في البيت

إطلالة مثيرة.. رانيا يوسف بفرنسا في حفل غنائي| شاهد

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

بملابس ملفتة.. ندى الكامل تشارك متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ