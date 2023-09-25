قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا من المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، شابا فلسطينيا من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، وفقا لما ذكرته وكالة “وفا” الفلسطينية.

وأظهر مقطع مصور، بثه نشطاء من داخل المسجد، اعتقال شاب لم تُعرف هويته بعد، بحجة تواجده في المسارات التي خصصها الاحتلال لاقتحام المستوطنين.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد، بحجة أن سنهم دون 50 عاما، كما احتجزت هويات آخرين.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة أن مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية على شكل مجموعات، حيث ضمت كل مجموعة 50 مستوطنا.

وأطلقت فصائل فلسطينية وقوى وفعاليات مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للاحتشاد في الأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.