دراسة.. الخفافيش قادرة على علاج السرطان عند الإنسان| تفاصيل

كشفت دراسة حديثة أنه برغم أن الخفافيش أصبحت مكروهة للغاية بسبب ارتباطها بوباء فيروس كورونا إلى أنها قادرة على تحمل الفيروسات وخفض معدلات الإصابة بمرض السرطان.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، وجدت الدراسة أن بعض أنواع الخفافيش تحتوي على أكثر من 50 جينا فريدا يجعلها محمية من الأورام رغم قدرتها على العيش لمدة طويلة بشكل غير عادي.

وأشارت الدراسة أن الخفافيش من المخلوقات المحيرة للغاية للعلماء لأنها قادرة على العيش بشكل طبيعي مع الفيروسات التي تقتل معظم الثدييات الأخرى بما فيهم الإنسان.

الجهاز المناعي للخفافيش

ويوضح العلماء أنه من خلال الفهم الأفضل للجهاز المناعي للخفافيش، يمكنهم تطوير طرق الوقاية من مرض السرطان بل وعلاجه لدى البشر.

وفي هذا السياق، قال أرمين شيبين، زميل ما بعد الدكتوراه في مختبر كولد سبرينج هاربور في نيويورك والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن الحمض النووي للخفافيش يحتوي على جينات مضادة للسرطان تساعدهم على مقاومة هذا المرض. موضحًا "يحدد بحثنا العديد من الجينات القادرة على قمع الأورام التي اكتسبت تغيرات جينية في الخفافيش، والتي نعتقد أنها تعزز قدرة الخفافيش على مقاومة السرطان بشكل أفضل من الثدييات الأخرى بما في ذلك البشر".

ركزت الدراسة على تحليل مجموعة كاملة من الجينات لنوعين من الخفافيش وهما خفاش أمريكا الوسطى ذو الشارب وخفاش الفاكهة الجامايكي، ثم قارنوا التحليل الجينومي الخاص بهم مع الثدييات الأخرى.

وجد الباحثين أن هناك تكيفات وراثية في 56 بروتين مرتبط بالسرطان، مع تكيفات وراثية في 6 بروتينات متعلقة بإصلاح الحمض النووي.

الخفافيش والتغير المناخي

وبحسب الدراسة، قد تكون الخفافيش مسؤولة عن ظهور فيروس Covid-19، وذلك بسبب اكتشاف فيروسات وثيقة الصلة به في الخفافيش البرية.

وقالت الدراسة إن "الخفافيش معروفة بقدرتها على استضافة الفيروسات والبقاء عليها، مثل فيروس كورونا، وطول عمرها، وانخفاض معدلات الإصابة بالسرطان، مما يجعلها مثيرة للاهتمام للباحثين الذين يريدون العثور على آثار على البشر والثدييات الأخرى".

وأشار شيبين إلى أن "تغير المناخ يمكن أن يسرع انتقال العدوى من الخفافيش إلى البشر، لذا فإن فهم كيفية تحمل الخفافيش للعدوى يمكن أن يساعد الباحثين في العثور على علاجات تحاكي قدراتها المضادة للفيروسات".