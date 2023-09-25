عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان كتان.. هنا الزاهد تبهر متابعيها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة متميزة، مرتدية فستانا كتان باللون البيج واعتمدت على الميكب الترابي وانسدال خصلات شعرها الصفراء علي كتفيها.

 

كانت الفنانة هنا الزاهد علقت على الشائعات التي تتردد حولها وانحصرت في الفترة الماضية بشأن أنباء انفصالها عن أحمد فهمي، وكانت حديث السوشيال ميديا. 

وردت هنا الزاهد بقوة على هذه الشائعات فى برنامج على راديو “نجوم إف إم”، قائلة: “لا ألتفت لمثل هذه الشائعات، ولا أرد عليها، فكل ما يشغلني هو عملي ومهنتي، وردود فعل الجمهور بعد كل عمل أقدمه”. 

وأضافت هنا الزاهد: “أنا أحب الحياة والطاقة الإيجابية، ولا أنظر إلى من يُصدِّر لي طاقة سلبية”.

هنا الزاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

بيع زيزو وتقسيط غرامة كهربا.. فاروق جعفر يثير الجدل بين جماهير الزمالك

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

ترشيحاتنا

بعد قيام الصين بتشييده.. الفلبين تهدد بإزالة "الحاجز العائم"

بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق المؤتمر الأول لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار

حكم قراءة القرآن بسرعة في الصلاة أو خلال الورد اليومي.. الإفتاء توضح

منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتي زامبيا والجزائر

بحضور الرئيس السيسي.. فيلم قصير عن البنك الآسيوي خلال اجتماعات شرم الشيخ

قيمته 1.5 مليون دولار.. سرقة تمثال بوذا الياباني من معرض فني فى أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة عماد متعب تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة| شاهد

ملابس بحر وفساتين منقوشة.. شاهد اجرأ اطلالات ياسمين صبري أ

أهم 10 طرق للتخلص من الدهون والكرش

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن استخدام المضادات الحيوية لعلاج البرد

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ