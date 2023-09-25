بفستان كتان.. هنا الزاهد تبهر متابعيها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة متميزة، مرتدية فستانا كتان باللون البيج واعتمدت على الميكب الترابي وانسدال خصلات شعرها الصفراء علي كتفيها.

كانت الفنانة هنا الزاهد علقت على الشائعات التي تتردد حولها وانحصرت في الفترة الماضية بشأن أنباء انفصالها عن أحمد فهمي، وكانت حديث السوشيال ميديا.

وردت هنا الزاهد بقوة على هذه الشائعات فى برنامج على راديو “نجوم إف إم”، قائلة: “لا ألتفت لمثل هذه الشائعات، ولا أرد عليها، فكل ما يشغلني هو عملي ومهنتي، وردود فعل الجمهور بعد كل عمل أقدمه”.

وأضافت هنا الزاهد: “أنا أحب الحياة والطاقة الإيجابية، ولا أنظر إلى من يُصدِّر لي طاقة سلبية”.