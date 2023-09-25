روسيا تتفادى عقوبات مجموعة السبع على صادراتها النفطية بهذه الطريقة

أفادت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، بأن روسيا تمكنت من تفادي العقوبات التي فرضتها مجموعة السبع على صادراتها النفطية.

وذكرت الصحيفة أن روسيا تمكنت من التهرب من العقوبات من خلال الاعتماد على أسطول من الناقلات التي لا تعمل بتأمين مجموعة السبع لشحن صادراتها النفطية.

وباستخدام هذه الطريقة، نجحت روسيا في العثور على ناقلات كافية لنقل ثلاثة أرباع إنتاجها.

وبفضل الأسعار المرتفعة وانخفاض الخصم على النفط الروسي منذ يوليو، يعتقد أن الحكومة الروسية ستكسب 15 مليار دولار هذا العام.

وكانت دول مجموعة السبع قررت في وقت سابق فرض عقوبات على صادرات روسيا النفطية، وذلك بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.