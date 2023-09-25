زيلينسكي يلتقي كيسنجر خلال زيارته لواشنطن

قالت وسائل إعلام أوكرانية اليوم الاثنين، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التقي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة .

وقد نشر أندريه يرماك، مدير المكتب الرئاسي الأوكراني، الأخبار المذكورة أعلاه على موقع التواصل الاجتماعي “تليجرام”. ووقال يرماك، إنه حضر الاجتماع أيضا.

ونقل عن كيسنجر قوله: "قبل هذه الحرب، عارضت انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي لأنني كنت قلقا من أن ذلك سيبدأ العملية التي نشهدها الآن "اندلاع الصراع".

وأضاف كسينجر، “وصلت العملية الآن إلى هذه النقطة، وأصبحت فكرة إن بقاء أوكرانيا على الحياد في هذا الوضع لم يعد منطقيا”.

ووصل زيلينسكي إلى الولايات المتحدة في ١٨ من الشهر الجاري لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأجرى خلال زيارته للولايات المتحدة محادثات مع الرئيس الأمريكي بايدن وآخرين.

وغادر زيلينسكي الولايات المتحدة ووصل إلى كندا في اليوم الثاني والعشرين في زيارة رسمية، لمناقشة الحصول على مساعدات من الحلفاء.