صفقة تاريخية.. أمريكا تبحث نقل طائرات "إف 16" إلى فيتنام

قالت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وفيتنام يناقشون إبرام صفقة أسلحة تاريخية.

وتتفاوض الولايات المتحدة مع فيتنام بشأن أكبر اتفاقية لنقل الأسلحة في التاريخ، حيث ستبيع واشنطن العديد من الطائرات المقاتلة من طراز F-16 لتتناسب مع الشراكة التي تم ترقيتها حديثًا بين البلدين.

و نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، ذكرت "رويترز" أن الولايات المتحدة تدرس صياغة شروط تمويل خاصة لأسلحتها ومعداتها باهظة الثمن من أجل تحرير فيتنام، التي تعاني من نقص الأموال، من اعتمادها طويل المدى على الأسلحة الروسية منخفضة التكلفة.