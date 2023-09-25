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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري لـ شوبير على فوز الأهلي بثلاثية أمام سان جورج

شوبير
شوبير

علق الإعلامي أحمد شوبير ، على فوز الأهلي بثلاثية أمام سان جورج، وتألق إمام عاشور عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير علي صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال شوبير: "الشوط الأول للأهلي كأن أفضل بكثير من الثاني كما أن الأهلي ضمن الصعود".

وأشاد شوبير، بتألق اللاعب إمام عاشور وحسن الشحات وعبد القادر في تلك المباراة ، من حيث الأهداف والتركيز والتألق داخل الملعب باحترافية واضحة".

 

وأكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي سيطر تماما على مواجهة سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري ابطال افريقيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "المباراة شهدت سيطرة أهلاوية منذ البداية، وأضاع الفريق عدة فرص على مدار اللقاء، كما ساهمت في ظهور أكثر من لاعب بشكل جيد".

وأضاف: "الأهلي أهدر عدة فرص أيضا على مدار اللقاء، وظهرت عناصر الفريق بشكل جيد، وسجل الفريق ثلاث أهداف رائعة خصوصا هدف حسين الشحات الاول، وهدف عبدالقادر الذي راوغ بشكل رائع وسجل هدفا من زاوية صعبة".

وواصل: "المباراة كانت سهلة ولكنها مهمة من أجل إعادة الفورمة لبعض اللاعبين، والفريق ضمن التأهل بنسبة كبيرة لدور المجموعات، خصوصا أنها مباراة الذهاب، ومواجهة الزمالك أمام أرتا سولار جعل الفريق يهتم بشكل قوي بهذه المواجهة".

وأكمل: "الفرق المصرية قادرة على عبور دور الـ32 من دوري الابطال أو الكونفدرالية، والزمالك من الطبيعي أن يفوز على أرتا سولار، ومن الصعب حدوث غير ذلك، كل مباريات الاندية المصرية في المتناول".

شوبير

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