الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم في غزة

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري بيت حانون "إيريز"، و"كرم أبو سالم" التجاري في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية.

ووفقا لوكالة "وفا" فأن سلطات الاحتلال تواصل إغلاق معبر بيت حانون، وتمنع تنقل الأفراد من عمال وتجار ومرضى عبره، لليوم الـ11 على التوالي.

فيما تواصل قوات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد جنوب شرق القطاع، والمخصص لنقل البضائع والمواد التموينية والمحروقات، لليوم الرابع.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع، إن الخسائر المالية التي تكبدها العمال جراء الإغلاق المتواصل على معبر بين حانون قدرت بنحو 60 مليون شيكل.

وأوضح الطباع، أن حالة من الركود سادت الأسواق في قطاع غزة مؤخرا، بسبب ضعف الحالة الشرائية، نتيجة لعدم ضخ الأموال التي كانت تأتي من العمال.