قبل إعلان الحظر الكامل على تصدير منتجات النفط.. قرار عاجل من روسيا

قررت موسكو، اليوم الاثنين، رفع الحظر عن الوقود المصرح بتصديره عن طريق السكك الحديدية الروسية وشركة ترانسنفت قبل إعلان الحظر، حسبما أفادت وسائل الاعلام المختلفة، في نبأ عاجل لها.

كانت وكالة تاس الروسية للأنباء قد نقلت، قبل أيام، عن مصدر أن الحكومة تدرس فرض حظر كامل ‏على تصدير منتجات النفط لمدة زمنية محددة لتحقيق استقرار في أسعار الوقود ‏محليا‎.

وقالت الوكالة إن من بين الخيارات الأخرى الخاضعة للدراسة زيادة رسوم تصدير ‏منتجات النفط إلى ‏‎250 ‎دولارا للطن‎.



ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصادر أن هذه الرسوم ستجري إعادة ‏دفعها إلى الشركات التي ستمتثل للحصص التي تحددها وزارة الطاقة بشأن توريد ‏منتجات النفط إلى السوق المحلية‎.



ويرجع العجز المحلي في الوقود في روسيا، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط ‏عالميا، إلى أعمال التحديثات في المصافي ووجود اختناقات في البنية التحتية ‏وتراجع قيمة الروبل منذ غزو روسيا أوكرانيا في فبراير ‏‎2022 ‎الذي رفع ‏تكاليف الاقتراض‎.