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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا.. مخاوف من إغراء حزب العمال بمؤامرة العضوية المنتسبة للاتحاد الأوروبي

علم بريطانيا
علم بريطانيا

حذر خبير سياسي بريطاني من أن حزب العمال يمكن أن يعكس بشكل فعال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق جر المملكة المتحدة مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي المتقلص بعضوية منتسبة.

وحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، بدأ السير كير ستارمر وشخصيات بارزة في حزب العمال مؤخرًا جولة في القارة، بما في ذلك عقد لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محادثات "بناءة وإيجابية للغاية".

كما أجرى زعيم حزب العمال رحلة إلى كندا حيث تحدث إلى مؤتمر يسار الوسط حول عدم رغبة المملكة المتحدة في الخروج عن لوائح كتلة الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أن الأسبوع الماضي ظهر أن البيروقراطيين في فرنسا وألمانيا ناقشوا إنشاء مستوى عضوية منتسبة لتقديم دول مثل المملكة المتحدة خارج مجموعة الاتحاد الأوروبي الرئيسية.

وكان الاقتراح الفرنسي الألماني يقضي بوجود 4 دوائر من عضوية الاتحاد الأوروبي، الأولى من الدول الأساسية التي ترغب في الاتحاد الكامل، والثانية كما هو الحال الآن، وطبقة ثالثة منتسبة ورابعة للدول ذات القيم السياسية المماثلة ولكن بدون قواعد ملزمة أو إمكانية الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

ونفى السير كير رغبة حزب العمال في عكس اتجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن خبيرًا اقتصاديًا بارزًا حذر من وجود "خطر كبير" من إغراء عروض العضوية المخففة.

وقال روجر بوتل، كبير المستشارين المستقلين والمدير غير التنفيذي لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس، لصحيفة “تيليجراف” إن "أوروبا تتقلص" من حيث أهميتها للاقتصاد العالمي.

وأضاف: "يكمن الخطر الكبير في إغراء حكومة حزب العمال، بتحريض من توني بلير، للانضمام لجر البلاد لاختيار العضوية المنتسبة، وبالتالي تعكس نتيجة استفتاء عام 2016 بشكل فعال ولكن يضعنا في وضع أسوأ مما كنا عليه قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

ولفت بوتل إلى أنه إذا سعت المملكة المتحدة للحصول على العضوية المنتسبة، فستكون هناك "عيوب محددة".

وتابع: “الأهم من ذلك أننا سنخضع لجميع قواعد وأنظمة الاتحاد الأوروبي وسنخضع لسلطة محكمة العدل الأوروبية.. علاوة على ذلك، يتعين علينا أن نلتزم مرة أخرى بحرية حركة الأشخاص بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وحذر بوتل من أن مؤيدي البقاء الذين يأملون في إعادة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد "ينجذبون" إلى فكرة طريق العضوية المنتسبة، لافتًا إلى أن الكتلة تواجه استياء متزايدا بشأن الهجرة فضلا عن النزاعات المتزايدة بين الدول الأعضاء مثل بولندا والمجر والبيروقراطيين في بروكسل.

حزب العمال بريطانيا الاتحاد الأوروبي اكسبريس البريطانية اقتصاد العالم

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