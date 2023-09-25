تركيا تعلن القبض على إرهابيين اثنين نفذا عمليات تفجير

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، تحييد إرهابيين في عمليات نفذتها قوات أمنية بولايتي شرناق وديار بكر جنوب شرقي البلاد، شاركت فيها مروحيات ومسيرات حربية.



وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن أحد الإرهابيين اللذين تم تحييدهما مطلوب لأجهزة الأمن بمذكرة حمراء.

وكان الإرهابي قد أعطى تعليماته بتنفيذ 7 عمليات في ولاية شرناق بين عامي 2016 و2022، قتل فيها 7 من رجال الأمن وأصيب 20 آخرون.

ولفت الوزير إلى أن الإرهابي الثاني مطلوب للأمن بمذكرة رمادية، حيث شارك بين عامي 2012 و2022 بأعمال إرهابية قتل إثرها 2 من عناصر الأمن وأصيب ثالث.