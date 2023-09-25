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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال أيام | أول سفير سعودي بفلسطين يقدم أوراق اعتماده لأبو مازن

السفير نايف السديري
السفير نايف السديري

رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ ، اليوم الإثنين، بسفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين نايف السديري.

وقال "الشيخ" في منشور عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، "نرحب بسعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين الذي سيقدم خلال ايام أوراق اعتماده الرسمية امام فخامة الرئيس محمود عباس".

في 12 أغسطس الماضي، تسلّم مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، سفيرا مفوضا وفوق العادة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما للمملكة في القدس.

وهذه أول مرة تعين فيها السعودية سفيرا لها في القدس، وبذلك يكون السفير نايف بن بندر السديري أول سفير للمملكة لدى فلسطين.

منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ سفير المملكة العربية السعودية فلسطين نايف السديري أوراق اعتماد

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