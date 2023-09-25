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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الطاقة السعودي يؤكد التزام المملكة بمعايير الأمن النووي

صدى البلد

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود اليوم الاثنين، إن المملكة ملتزمة بأعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووية.

ويأتي ذلك بعد إيام من إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية في حوار صحفي مع فوكس نيوز، أن بلاده ستسعى لامتلاك القدرة النووية إذا فعلت إيران ذلك، مبررًا ذلك بالحاجة إلى "الحفاظ على الأمن والتوازن".

وأبدى ولي العهد قلقه من أن تصبح أي دولة في المنطقة قوة نووية، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى "حرب عالمية" في حال استخدام السلاح النووي.

وقال "لا فائدة من امتلاك سلاح نووي، لأنه لا يمكن استخدامه... العالم لا يتحمل تكرار هيروشيما بسبب الأسلحةالنووية".

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