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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العلاج الحر بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 114 منشأة ويوجه 21 إنذارا

منشأت طبية
منشأت طبية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.
 

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.


من جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 114  منشأة ، تشمل 54 عيادة غير مرخصة و ١٢ مستشفي وعيادة تخصصية، و 36 مركزاً طبياً و معملاً.

وأضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 21 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد 6 منشآت وإعادة فتح لـ 14أخرى علاوة على فحص 3 شكاوى .

وأشار الدكتور فؤاد ، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة ، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين و تماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

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الصحة بالدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المنشآت الطبية المخالفة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل الوزارة مكافحة العدوى

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