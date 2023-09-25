سبب واحد يجعل برنامج إيران النووي سلميًا .. الوكالة الدولية توضح

قال مدير عام الوكالة الذرية، رافائيل غروسي اليوم الاثنين، إن تعاون إيران الكامل مع الوكالة سيبعث برسائل إيجابية بشأن سلمية برنامجها النووي.

فيما أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني، أن التعاون بين طهران وبين الوكالة الدولة يجب ألا يكون تحصيل حاصل.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن إيران عازمة جديا على استئناف خطة العملالشاملة المشتركة للبرنامج النووي للبلاد، إذا كانت الأطراف الأخرى في الاتفاق مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: “في معرض حديثه عن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، قال حسين أمير عبد اللهيان إننا نجري دائمًا مشاورات مثمرة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة”.