عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سبب واحد يجعل برنامج إيران النووي سلميًا .. الوكالة الدولية توضح

صدى البلد

قال مدير عام الوكالة الذرية، رافائيل غروسي اليوم الاثنين، إن تعاون إيران الكامل مع الوكالة سيبعث برسائل إيجابية بشأن سلمية برنامجها النووي.

فيما أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني، أن التعاون بين طهران وبين الوكالة الدولة يجب ألا يكون تحصيل حاصل.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن إيران عازمة جديا على استئناف خطة العملالشاملة المشتركة للبرنامج النووي للبلاد، إذا كانت الأطراف الأخرى في الاتفاق مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: “في معرض حديثه عن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، قال حسين أمير عبد اللهيان إننا نجري دائمًا مشاورات مثمرة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

ياسمين صبري تظهر مع عمرو أديب بعد خلاف الـ 4 ملايين جنيه

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

موضوعات متعلقة

وزير الطاقة السعودي يؤكد التزام المملكة بمعايير الأمن النووي

زيلينسكي يلتقي كيسنجر خلال زيارته لواشنطن

اختبار حاسم.. هل ينجح الاتحاد الأوروبي في إصلاح علاقاته التجارية مع الصين؟

الصحة الليبية : ارتفاع أعداد ضحايا فيضانات درنة إلى 3868

الرئيس الصيني يخطط لزيارة كوريا الجنوبية ويوافق على إحياء القمة الثلاثية

بالفيديو.. اللحظات الأولي من اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى إحياء ليوم الغفران

"يون" يعادي الكونجرس ويرفض إقالة رئيس وزراء كوريا الجنوبية

بحماية من جيش الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ترشيحاتنا

الصين توجه اتهامات قوية لأمريكا بسبب هواوي

8 نجوم .. الزمالك يفتقد أوراقًا رابحة فى مواجهة المقاولون الليلة

وزير الداخلية يهنئ قيادات الدولة بمناسبة المولد النبوى الشريف

فيروس جديد .. ما قصة اكس وحقيقة خطورته عن كورونا؟ .. فيديو

نستقبل هذه المناسبة بمشاعر الفخر والاعتزاز.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس بذكرى المولد النبوى

الكرملين يرفض إلقاء أرمينيا اللوم على روسيا بشأن أزمة كاراباخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل كيكة الحلم

مصنوع من الزجاج.. فستان ميريام فارس في بيروت يثير ضجة| شاهد

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج نزلات البرد الحادة

سيئ جدا | هجوم على إليسا لسبب مثير .. شاهد

فيديو

مش بصرف جنيه على لبسي.. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها والرياضة المفضلة لها

لونه بيتغير.. أبل تواجه شكاوى بالجملة من iPhone 15 Pro

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ