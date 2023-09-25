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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محطة تاريخية.. الخارجية الفلسطينية تعلق على زيارة السفير السعودي لرام الله

أرشيفية
أرشيفية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، بالزيارة المقررة لسفير المملكة العربية السعودية، القنصل العام في القدس نايف السديري لدولة فلسطين غدا وبعد غد.

اعتبرت الخارجية الفلسطينية، هذه الزيارة "محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة".

وثمنت الوزارة مجددا مواقف المملكة العربية السعودية في دعم وإسناد حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.

من جانبه، رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بالزيارة، وقال: إننا نرحب بسفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين، الذي سيقدم خلال أيام، أوراق اعتماده الرسمية أمام الرئيس محمود عباس".

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