الهند تواجه أزمات اقتصادية بسبب تأخر انسحاب المطر

يشكل موسم الأمطار مصدر الحياة بالنسبة للاقتصاد الهندي الذي يبلغ حجمه ثلاثة تريليونات دولار، ويوفر نحو 70 في المئة من المطر اللازم لري المزارع وتعبئة الخزانات والطبقات المائية.

بدأ موسم الأمطار في الانسحاب من شمال غرب الهند اليوم الاثنين، بعد أكثر من أسبوع عن الموعد الطبيعي، وفقا لبيان صادر عن دائرة الأرصاد الجوية الهندية.

ويعد هذا التأخير في انسحاب موسم الأمطار هذا العام هو التأخير الثالث عشر على التوالي. ويعتبر أي تأخير في انسحاب موسم الأمطار، موسم مطري أطول، وهو ما يؤثر بشكل كبير على إنتاجية الزراعة، خاصة في شمال غرب الهند حيث يلعب هطول المطر دورا حاسما في إنتاج المحاصيل.

وتقول دائرة الأرصاد الجوية الهندية، إن موسم الأمطار يبدأ عادة في يونيو ويغطي كامل البلاد بحلول 8 يوليو. ويبدأ في التراجع من شمال غرب الهند حول 17 سبتمبر، وينسحب تماما بحلول 15 أكتوبر.

لكن هذا العام، استمر هطول المطر، مما ساعد على تقليل عجز التساقطات بعد أن ضرب الجفاف شهر أغسطس في أكثر من قرن بعض المحاصيل الصيفية.

كانت أمطار موسم الأمطار أقل من المتوسط بنسبة 9 في المئة في يونيو قبل أن تتعافى إلى 13 في المئة فوق المتوسط في يوليو.

كما سجلت دائرة الأرصاد الجوية انخفاضًا بنسبة 36 في المئة عن المتوسط في شهر أغسطس، وحتى الآن في سبتمبر، كانت الأمطار هذا الموسم أعلى من المتوسط بنسبة 17 في المئة.