رامي عاشور يكشف كواليس أحدث أغانيه "رأي عام"

كشف الفنان رامي عاشور كواليس أحدث أغانيه "رأي عام" ، والتى استغرقت 5 أشهر حتى تم الانتهاء منها .



وقال رامي عاشور خلال لقائه ببرنامج "أجمد7" ، الذى يذاع على نجوم اف ام، أنه تعاون فى هذ الأغنية مع الملحن الكبير شادي حسن ، بالأضافة أنه تعامل مع مجموعة من المنتجين وهما نوفو وأسود وعيسي، والذى أعرب عن سعادته بالتعاون معهما ، وأنه يتمني العمل معهما مجددًا.



وأضاف رامي عاشور ، أنه خلال الأربع سنوات الماضية تعامل مع الكثير الذى حاولوا التقليل من شأنه ولم يتعاملوا مع بطريقة لائقة بصفته لم يبدء كمطرب من البداية ، ولكنه على الصعيد الأخر، أعرب عن تعاونه مع الكثير الذين كانوا يشجعوه دائمًا غلى الأفضل.



وتابع رامي عاشور ، قائلاً: أنه يقوم بأختيار العمل الذى يحسه لأن لديه إحساس قوي فى اختياراته ، ويحب يتعاون مع كل من يشجعه دائمًا.

حفل ساقية الصاوي:



ومن المقرر أن يستعد المطرب ولاعب الاسكواش السابق رامى عاشور لإحياء حفلًا غنائيا يوم 29 سبتمبر الجارى بساقية الصاوى

"توكسيك":

وكان قد طرح الفنان رامي عاشور، أغنية جديدة بعنوان "توكسيك" وذلك من خلال القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.



وكان المنتج هاني محروس، قد طرح أغنية جديدة بعنوان "هضحك برضو" للفنان رامي عاشور، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



والأغنية تأتي ضمن باكورة تعاون الفنان رامي عاشور مع المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، وهي من كلمات حسام سعيد وألحان وتوزيع موسيقي: إسلام رفعت ودرامز: رامي سمير وجيتار: شريف فهمي وبيز جيتار: سيكا وأكورديون: وائل النجار وناي: محمد عاطف وميكس وماستر : هاني محروس وانتاج. NJ Music