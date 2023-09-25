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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر توقع اتفاق تعاون لدعم قدرات الدول الإفريقية في خدمة السلام والتنمية المستدامين

توقيع اتفاق تعاون
توقيع اتفاق تعاون بين مركز القاهرة الدولي وجامعة سنجور

وقع اليوم اتفاق بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام وجامعة سنجور التابعة للمنظمة الدولية للفرانكفونية، بمقر المركز بالقاهرة، وذلك بغرض توطيد أواصر التعاون بين الجهتين، بما يسهم في تعزيز جهود السلم والأمن والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.


وقام كل من السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة، والأستاذ الدكتور تييري فيرديل، رئيس الجامعة، بالتوقيع على الاتفاق الذي يستهدف بناء قدرات الكوادر الإفريقية المتخصصة والقادرة على مواجهة التحديات المتشابكة والمعقدة التي تتعرض لها القارة الأفريقية والتي تتطلب مقاربات شاملة تعمل على تفعيل العلاقة المترابطة بين السلم والأمن والبعدين الإنساني والتنموي. 


وينص الاتفاق على تعاون الطرفين في تنظيم دورات تدريبية مشتركة، إعداد ونشر الأبحاث ذات الصلة، وعقد الندوات والمؤتمرات حول مختلف القضايا المرتبطة بمجالات تسوية النزاعات وبناء السلام ودعم الحوار والتفاوض والوساطة والسلم والأمن وتغير المناخ.


تأتي الاتفاقية اتساقاً مع حرص مركز القاهرة على التوسع في أنشطته باللغة الفرنسية وذلك لتلبية احتياجات الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية في مجال بناء القدرات، لاسيما البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات، فضلاً عن حرص المركز على تطوير شراكاته وتوسيع نطاقها مع المؤسسات الفرانكفونية.

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