إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية في موعد أقصاه 16 يناير 2024

قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية سيكون موعد اقصاه 16 يناير 2024.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، أن موعد فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات، سيكون خلال الفترة من 19 أكتوبر حتي 21 أكتوبر، ويوم 22 أكتوبر 2023 سيكون موعد اختيار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه.

موعد تظلمات الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أنه فى يومي 23 و24 أكتوبر تلقي تظلمات المترشحين المستبعدين من الساعة الـ9 صباحا حتي الـ 5 مساءً، ويوم 26 أكتوبر 2023 للبت فى التظلمات الإخطار بها.