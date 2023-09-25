الانتخابات الرئاسية 2024.. التصويت بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر

أكد المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن موعد التصويت بـ الانتخابات الرئاسية 2024، في الداخل ستكون أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 10 و11 و12 من شهر ديسمبر.

وأوضح أنه سيتم إجراء الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية، أيام الجمعة والسبت والأحد، أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر 2023.

وأضاف "حمزة"، خلال مؤتمر صحفي عالمي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، أن الانتخابات في الداخل ستكون أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 10 و11 و12 من شهر ديسمبر.

ولفت إلي أن الإعادة ستكون الجمعة والسبت والأحد أيام 5 و6 و7 يناير 2024، وأن الإعادة داخل مصر ستكون أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، أيام 8 و9 و10 يناير 2024.