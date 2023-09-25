عاجل| الوطنية للانتخابات تعلن موعد الانتخابات الرئاسية في الداخل والخارج

أكد المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة أصدرت صباح اليوم، الإثنين، القرار رقم 3 لسنة 2023، والذي ينص على أنه بعد الاطلاع على الدستور بشأن تنظيم الانتخابات، سيتم إجراء الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية، أيام الجمعة والسبت والأحد، أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر 2023.

وأضاف "حمزة"، خلال مؤتمر صحفي عالمي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، أن الانتخابات في الداخل ستكون أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 10 و11 و12 من شهر ديسمبر.

ولفت إلي أن الإعادة ستكون الجمعة والسبت والأحد أيام 5 و6 و7 يناير 2024، وأن الإعادة داخل مصر ستكون أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، أيام 8 و9 و10 يناير 2024.