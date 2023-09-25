تبدأ أول ديسمبر 2023 وتنتهي 16 يناير 2024.. ننشر جدول الانتخابات الرئاسية بالتفاصيل

قال المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه استجابة للحوار الوطني بالاشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، نلتقي اليوم لإقامة انتخابات نزيهة، وإتاحة مراجعة قضائية لإجراءات الاقتراع والفرز، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية تقام تحت إشراف قضائي كامل بما يتفق مع الدستور والقانون، بما نص عليه القانون لاختيار رئيس الجمهورية.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات ممثلة في رئيسها ومجلس إداراتها وأعضائها، يتعهدون أمام الله لبذل كل ما لديهم ليكونوا على قدر المسئولية الجسيمة في دقتة الانتخابات ونزاتها كما كانوا في المهام السابقة، واليوم هو يوم الاستحقاق الدستوري الذي نسعى إليه آملين في دعم الناخبين ووسائل الاعلام المحلية والعالمية عبر نشر الوعي البناء والتفاعل الايجابي وتدعيم الدعم بالمشاركة لرسم مستقبل مصر بأيدي أبنائها.

وشدد على دور الصحافة ووسائل الاعلام على أنها شريكا حقيقا في النجاح لانهم ينقلون بأمانة عمل الهيئة وجهودها في سبيل إجراء انتخابات ديمقراطية، ونقل ما يحدث لجهور المجتمع المصري.

من جانبه قال وليد حسن حمزة، رئيس مجكمة النقض، إن بلادنا خلال السنوات الاخيرة مرت، بالعديد من المحن والصعاب، والازمات والمخاطر فلم يحميها الإنحاء والسقوط سوى إرادة الشعب المصري، والتزامه بحفظ كرامة الوطن واستقلال دولته مهما كان الثمن، عبر التواجد أمام صناديق الاقتراع في كل الاستحقاقات الدستورية التي تضمن مستقبلا افضل إشراقا واقتدارات، وضرب المصريون أفضل الامثلة لحفظ كرامة الوطن.

وتابع: رأى العالم التكاتف والالتفاف حول الصندوق وانتقلت بلادنا بسلاسة من محطة إلى اخرى عبر الاستقرار، وتقترب فترة الرئاسية الحالية من نهايتها بعد أن امتدت 6 سنوات ميلادية أقرها الدستور بعد موافقة الدستور، واقرار البرلمان وموافقة الشعب في استفتاء في أبربل 2019، ونستعد للانتقال لفترة رائسية جديدة يختار فيها الشعب بكامل إرادته من يحمل مصر بكامل ارادته.

وأعلن عن فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات، انطلاقا من مواد الدستور والقانون التي تنظم هذه العملية، وإن الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاه مصر، تعمل بأن تحمل على عاتقها هذه المسئولية الجسمة وتتعهد للمصريين لتبقى أهلا للامانة وأن يكون نتاج عملها محل تقدير لبالدخل والخارج، وتعد بأن يخرج المشهد الانتخابي بالصورة التي يعكس قدر مصر ويشهد الجميع بحيادته ونزاهيته، وأن يشهد له الجميع، أون نقف على مسافة واحدة من الجميع دون انحياز او تمييز.

وتابع: ستجرى الانتخابات الرئاسية كسابقاتها، تحت إشراف قضائي كامل، أي سيخصص قاضي لكل صندوق، وسيحمح لوسائل الاعلام بالمتابعة المصرية والاجنبية طالما استوفت الضوابط التي وضعتها الهيئة، تأتي الانتخابات مع مرور 100 سنة على أول انتخابات نيابة في مصر،

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات بأعداد جدول زمني يشهد الفترات الوزمنية اللازمة لكل خطوة من خطوات الترشح واعلان القائمة الاولية والية الطعن عليها ثم اعلان النهائة وتحديد موعد الدعاية وبدء فترة الصمت والانتخابات في الخارج والدخل ونتائجها وبعدها انتخابات الاعادة في الداخل والخارج واخيرا النتائج النهائية

ومن أهم محاول جدول الانتخابات الرئاسية أن يكون داخل مدة الاشراف القضائي الذي نص الدستور على انتهائها يناير 2024، وبمناسبة الإعلان عن بدء الانتخابات الرئاسية أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم القرار رقم 3 لعام ـ 2023 ونص على: "بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 22 لسنة 2014، بإنطلاق الانتخابات الرئاسية بعد الاطلاع على القانون رقم 45 لسنة 2014، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، و198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

المادة الثانية:

تجرى عملية الانتخابات المذكورة في المادة السابقة في التوقيتات التالية :

خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة والسبت والاحد الموافق 1 و 2 و 3 ديسمبر 2023.

داخل مصر في أيا الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 ديمسبر.

وإجراءت جولات الإعادة كالتالي:

في الخارج الجمعة والسبت والاحد 5 و 6 و 7 لعام 2024 .

داخل مصر أيام الاثنين والتلات والاربعاء أيام 8 و 9 و 10 من يناير 2024

المادة الثالثة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه

أما عن تفاصيل جدول الانتخابات الرئاسية فجاءت كالتالي: