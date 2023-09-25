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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهيئة الوطنية تعلن موعد الانتخابات الرئاسية في الخارج.. تفاصيل

الهيئة الوطنية للإنتخابات
الهيئة الوطنية للإنتخابات

أعلن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد الانتخابات الرئاسية في الخارج والداخل. 

وأكد "وليد حمزة" خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية، أنه سيسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات الرئاسية. 

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج  سيكون أيام :الجمعة والسبت والأحد 1-2-3 ديسمبر. 

وأوضح التالي:

  • تجرى عملية الانتخابات المذكورة في المادة السابقة في التوقيتات التالية :
  • خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة والسبت والاحد الموافق 1 و 2 و 3 ديسمبر 2023.
  • داخل مصر في أيا الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12  ديمسبر.

وإجراءت جولات الإعادة كالتالي:

  • في الخارج الجمعة والسبت والاحد 5 و 6 و 7 لعام 2024 .
  • داخل مصر أيام الاثنين والتلات والأربعاء أيام 8 و 9 و 10 من يناير 2024

الانتخابات الرئاسية 

 

وأشار المستشار وليد حمزة، إلى أنه سيتم من 5-6-7 يناير تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بجولة الإعادة.

 وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أن تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر. 

ولفت إلى أن إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم وبدء حملة الانتخابات 9 نوفمبر. 

ونوه إلى أن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد اقصاه 16 يناير 2024. 

الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المستشار وليد حمزة وسائل الإعلام نتيجة الانتخابات الرئاسية

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