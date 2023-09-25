فرحات: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة يؤكد نزاهة الاستحقاق الدستوري

أعرب اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر عن ترحيبه الكبير بإعلان اليوم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة بدعوة الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تسهم في توفير بيئة مناسبة وشفافة للناخبين لممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات كافة المواعيد والتفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، و دعوة الناخبين للانتخاب وفق الجدول الزمني يعكس أهمية الاستحقاق الدستوري الهام من أجل تدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة مشيرا الي ان الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة من أجل ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة وقواعدها التي تقوم على احترام الدستور والقانون، فضلا عن توسيع نطاق المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار فرحات إلى أن التشكيل القضائي للهيئة الوطنية للانتخابات يجعلنا مطمئنين تماما إلى حياديتها و نزاهتها وأن مصر ستكون أمام عرس ديمقراطى خاصة بعد اعلان الإجراءات التي التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، للاستعداد لماراثون الانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤكد حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على وضع وتحقيق كافة الضمانات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشفافية، مشيرا الي أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة، يؤكد على نزاهة وشفافية الاستحقاق الدستوري المهم، بالإضافة إلى أنه يرسخ مبادئ الديمقراطية الحقيقية، داعيا المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المرتقب باعتبار أن العملية الانتخابية المقبلة هي حجر الزاوية في رسم مستقبل الحياة السياسية لهذا الوطن.



واضاف نائب رئيس حزب المؤتمر :المؤتمر الصحفى للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، كان بمنتهى الوضوح والشفافية و ترحيبها بوجود مراقبين من منظمات المجتمع المدنى والهيئات الدولية الرقابية يؤكد نزاهة العملية الانتخابية التى ستجرى، مشيرا إلى أن المواطنين يشعرون بالثقة في ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة إعلانها الإشراف القضائى الكامل علي الانتخابات الرئاسية ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع ستكون خطوة جديدة نحو بناء الديمقراطية المصرية

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر الي ان حزب المؤتمر من أول الأحزاب التى أعلنت دعمها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، لانه الأقدر على قيادة المرحلة المقبلة واستكمال ما بدأه فى مسيرة البناء والتنمية والعطاء والوصول إلى الجمهورية الجديدة.